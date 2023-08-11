لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بالمنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ويواصل قصر ثقافة أبوقرقاص فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة أبوقرقاص التعليمية برئاسة حسام عمر ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسة الفت فتحي. حيث تم عقد ورشة رسم حر مع إخلاص طه وابتسام مكرم بالإضافة إلى اكتشاف مواهب فنية، وورشة فن الإلقاء مع الفنان أسامة طه. كما تم عرض مسرح عرائس "لسه بنحلم" من إخراج الفنان أسامة طه وتحريك العرائس بواسطة أسامة طه وجيهان عبد المحسن وإحسان كامل.

وفي إطار مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" والأنشطة الصيفية، نظم قصر ثقافة المنيا الجديدة وبالتعاون مع نادي الطيران بالمنيا الجديدة ورشة فنية لطباعة باستخدام ورق الاستنسل بالألوان الجواش على ورق شارك فيها الأطفال من نادي الطيران بالمنيا الجديدة، تحت إشراف فنانات القصر تغريد عبد الله وهبة مصطفى عزت وندى عبد المنعم وشيماء إسماعيل.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة محاضرة بعنوان "القضية السكانية وطرق علاجها" حاضرتها بدرية عبد الرشيد، حيث تم مناقشة القضية السكانية وكيفية التغلب عليها مع روّاد المكتبة. وتعد المشكلة السكانية من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة، وتم التحدث عن دور الدولة والفرد في حل هذه المشكلة.

وعُقدت في قصر ثقافة المنيا ورشة فنية في مكتبة الطفل، حيث قام الأطفال بعمل لوحات فنية وأشكال باترن مختلفة باستخدام الألوان الفلوماستر على ورق كانسون، وتم تدريبهم من قبل الفنانة شيماء على وهالة محمد. بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي بعنوان "كوكو".

وعُقد في بيت ثقافة العدوة لقاء أدبي للمواهب الشابة، أداره أحمد عبد العظيم رئيس نادي الأدب، وقدمت بعض المواهب الشابة فقرات شعرية متنوعة وهم: ايه محمد، مي محمد، وليلى رجب، ومديحة شعبان. وصرح رئيس النادي أن النادي يستقبل جميع المواهب من غناء وكتابة شعر وكتابة قصة ومقال وموسيقى، ويقوم بدور حيوي في اكتشاف المواهب وصقلها.

تابعت هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وفروعها النشاطات الثقافية والفنية في محافظة المنيا وسط تنوع الأنشطة والفعاليات المقدمة للطلاب والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تسعى لتشجيع المواهب الشابة وتنمية قدراتهم في مجالات الفن والثقافة.

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا

لقاءات أدبية وورش فنية فى مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا بقصور ثقافة المنيا