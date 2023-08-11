وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة طيبة التكنولوجية بمعرض أخبار اليوم

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدار يومي 10و11 من أغسطس الجاري.

وخلال افتتاح المعرض، تفقد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طيبة التكنولوجية يرافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح د. عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة، لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة، وكذلك شرح كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

وأشار زين الدين، إلى أن معرض التعليم العالي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم يتيح لجميع الجامعات والمعاهد العالية، الفرصة للترويج لمختلف البرامج والتخصصات الدراسية مع توضيح شروط القبول بها، مؤكداً أن جامعة طيبة حريصة باستمرار على التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء أمورهم لاطلاعهم على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم في الجامعة.

ضم وفد الجامعة المشارك في المعرض؛ كل من د. صباح محمد، وم.م محمد البدوي، م.م. سارة عبد الناجي، م. فاطمة رضوان، م. هاجر أحمد.