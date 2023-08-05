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الأحد 06 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التعليم العالي توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن التنسيق (فيديو)

الدكتور عادل عبدالغفار،
الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن "وزارة التربية والتعليم قامت بحملة توعية خلال الأسابيع الماضية بشأن إجراءات إتمام التنسيق.

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ووجه  المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم  نصيحة للطلاب قائلا: "أنصح كل أبنائنا الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العملي والموقع الإلكتروني أنهم سيجدون عدة أدلة إرشادية وعدد من الفيديوهات التي ستساعدهم على تتبع الخطوات لي تتم عملية التنسيق بمنتهى اليسر".

وناشد "عبد الغفار" الطلاب بضرورة الاطلاع على  الحملة الإعلامية للمركز الإعلامي للوزرة والتي قدم من خلالها عدد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات، ودليل عن الأخطاء الشائعة التي حدثت في الأعوام الماضية.

ودعا عبدالغفار إلى الاحتفاظ بالرقم السري وعد التفريط به لأن بعض الطلاب تم تغير رغباتهم دون علمهم بسبب التفريط في الرقم السري،  فضلا عن التشاور مع الأسرة، منوها إلى إمكانية تعديل الرغبات اكثر من مرة وحتى انتهاء وقت غلق المرحلة الاولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الطالب أن يدقق في اختيار الـ45 رغبة، ويتعامل بجدية مع كل الرغبات.

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