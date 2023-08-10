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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بعد غلق باب تسجيل الرغبات مساء اليوم الخميس.

إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الإثنين

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

 

 وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل، الموافق 14 أغسطس الجاري

 ويعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

 وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي واستمر التقديم حتى اليوم الخميس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق

 رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023:

 وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

 ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا). 

 حدود المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023:

 ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات. 

 كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة. 

 أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة. 

 ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألف و240 طالبًا وطالبة. 

 آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023:

- نتيجة تنسيق الجامعات 2023 ستكون متاحة على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه. 
- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها. 
 ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا). 

 

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