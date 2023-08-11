موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى.. يبحث عدد من الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بمحافظة الجيزة.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالجيزة

وكشفت مدارس محافظة الجيزة عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 - 2023، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول الامتحانات لكل مادة

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالجيزة

- يوم السبت 19 أغسطس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الإثنين 21 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد الموافق 27 أغسطس امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.