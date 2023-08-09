استمرار أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه بناء على قرار معالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، تستمر أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس حتى الخميس القادم الموافق 10أغسطس ؛ وذلك لإتاحة فرصة أخرى للطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن

ومن جهته - وجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية استثمار الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق وفقاً للبيان الإعلامي الصادر من الوزارة

وأكمل الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق أن العمل يسير بنجاح داخل معامل مركز التطوير ولم يتم تلقي أي شكاوى حتى الآن .

فيما أكد الدكتور تامر شوقي أن معامل الحاسب الآلي بالجامعة تُقدم المساعدة للطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني أنه تم اليوم أستقبال 46 طالب وطالبة.

وأردفت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين اليوم 39 طالب وطالبة .

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن التسجيل اليدوي أستقبل 30 طالب أدبي ، 3 علمي علوم ، 6 علمي رياضة.

أما التسجيل الالكتروني فاستقبل 35 طالب أدبي ، 5 علمي رياضة

و3 علمي علوم ، 3 تعديل رغبات.

فيما أشار الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، إلى أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسي كمبيوتر وفنيي صيانة وأخصائيي شئون طلاب من أكفأ العناصر المدربة لمعاونة الطلاب فى إدخال بياناتهم

وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أن اليوم تم إستقبال 3 طلاب فقد من ذوي الإحتياجات الخاصة والدمج بالمقر المخصص لهم ، مع تقديم كافة التسهيلات لهم ، وأماكن لإنتظار أولياء أمورهم .

كما أفاد الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل ، أنه يتم الرد على كافة إستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم بمقر التنسيق بالجامعة دون أي تدخل في ترتيب الرغبات .