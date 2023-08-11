أغلى كتاب بـ 290 جنيهًا.. حقيقة غلاء أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة

الكتاب الخارجي وصل سعره لـ 1000 جنيه، شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مما أثار حالة من الغضب والاستياء، إذ بدأ المقبلون على مرحلة الثانوية العامة في الاستعداد للعام القادم والاطلاع على المناهج وشراء مستلزماتهم الدراسية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوائم بأسعار الكتب الخارجية، وتعليقات ساخرة من المواطنين، إذ قال أحد رواد "فيسبوك": الكتب في متناول تجار المخدرات، وآخر قال: دي اسعار الكتب الخارجية ولا درجاتكم في الثانوية العامة.

أسعار الكتب الخارجية

ونشرت الكاتبة نشوى الحوفي، مديرة النشر بدار نهضة مصر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تؤكد أن الأسعار التي يتداولها رواد "السوشيال ميديا" للكتب الخارجية غير صحيحة، قالة: أغلى كتاب في الأضواء تالتة ثانوي بـ ٢٩٠ جنيه، ومفيش حاجة خالص بالأرقام دي.

وأضاف: بدأت افهم أن القصة مش منافس بيطلع على منافس، القصة أجهزة و حسابات شغالة على إرهاق نفسية الشعب بأخبار تحيطه، بيضغطوا عليه يغضب بيستفزوا الغلاء والأزمة عشان يحسسوه بالعجز، قولًا واحدة الأضواء وسلاح التلميذ والمعاصر أسعارها موجودة على مواقعها وفي المكتبات، متصدقوش الإشاعات هتزيد الفترة الجاية تجاهلوها.