مقترح متكامل عن قواعد التسجيل في الدراسات العليا بالجامعات

ناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

مجلس الدراسات العليا يكرم قيادات جامعية

مجلس الدراسات العليا

وكرم الدكتور مصطفى رفعت عددا من القيادات الجامعية، منهم: الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.

وهنأ الدكتور مصطفى رفعت النواب الذين تم تكليفهم بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، وهم: الدكتور ناصر خميس الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، والدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حسان حمدى نعمان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة غادة فاروق حسن القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

ناقش مجلس الدراسات العليا عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير منظومة قبول وتسجيل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

واستعرض مجلس الدراسات العليا تقريرًا عن نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.

أحيط مجلس الدراسات العليا علمًا بتقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما قامت به الجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

وأوصى مجلس الدراسات العليا الجامعات بإعداد بيان عن المواد والمخلفات الخطرة التى يتم استخدامها فى الأبحاث العلمية والتحاليل فى المعامل، وذلك فى ضوء كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أحيط مجلس الدراسات العليا علمًا بما قامت به كل من جامعتى المنصورة والمنوفية بشأن النشر العلمي وتحفيز الباحثين في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.