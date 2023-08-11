"علوم أسيوط" تقدم برنامجًا مميزًا للعام الجامعي الجديد

تقدم كلية العلوم بجامعة أسيوط برنامج "بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي"، وهو برنامج علمي يواكب المعايير الدولية، ومتطلبات سوق العمل، وهو بمنزلة نواة لنموذج فريد من البرامج الدراسية؛ لتطوير العملية التعليمية بالجامعة.

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن برنامج "بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي" يعد واحدًا من برامج كلية العلوم المميزة لمرحلة البكالوريوس، والذي بدأ العمل به عام ٢٠١٤، ويهدف إلى تقديم حلول تعتمد على بيوتكنولوجي النبات والميكروبيولوجي؛ للقضايا المتعلقة بالتنمية في القطاعات الصناعية، والزراعية، والبيئية؛ وذلك لإعداد الخريجين للمنافسة في سوق العمل بالمعرفة العلمية، والقدرة على أداء البحث العلمي المتميز؛ لإفادة المجتمع، والتصدي لتحدياته، مضيفًا أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة (علمي علوم) بالمستوى الأول، وكذلك يجوز للطالب الذي اجتاز المستوى الأول بكليات العلوم في أي من الجامعات المصرية، أو الأجنبية الالتحاق بالبرنامج.

وحول مجالات العمل، أوضح الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية، إن مجالات العمل المتاحة لخريجي برنامج بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي متنوعة ومتشعبة؛ فيحق لحامل شهادة البرنامج العمل في المجال الطبي المتضمن: صناعة الأدوية، ومضادات الأورام، واللقاحات، والأجسام المضادة، والهرمونات، والأنسولين من النباتات، والكائنات الدقيقة، والمستشفيات، ومعامل التحاليل الطبية لتحليل الأنسجة والخلايا، والشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيماوية، والبروتينات، والألياف، والفيتامينات، ومعامل ضمان الجودة بالمصانع المختلفة، وشركات الأدوية، وكذلك في المجال الزراعي المتضمن: إنتاج الأسمدة الحيوية باستخدام الكائنات الدقيقة، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها فى إنتاج طاقة الوقود الحيوي، والمقاومة الحيوية للآفات الزراعية، وإنتاج سلالات نباتية ذات إنتاجية عالية؛ باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية.

ويقدم برنامج بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي فرصًا للعمل فى مجال الصناعات الغذائية، والمتضمن: صناعة الألبان ومشتقاتها، وصناعة المعلبات من لحوم، وأسماك، وصناعات الزيوت، والأحماض العضوية، والمشروبات، ومصانع إنتاج المواد الغذائية؛ حيث العمل بالمعامل المتخصصة في قياس جودة المنتجات الغذائية، وتحسين قيمتها.

كما يتيح لخريج البرنامج؛ العمل في المجال البيئي المتضمن: معالجة المخلفات البيئية، وإعادة تدويرها، والإفادة منها، ومعالجة المياه، وإعادة استخدامها، واستخدام المخلفات العضوية في إنتاج الوقود الحيوي، وكذلك العمل في مجال التعليم؛ حيث يمكن للحاصل على البرنامج العمل في التدريس؛ في الجامعات، والمدارس العالمية في مجال البيوتكنولوجي، بالإضافة إلى مراكز البحوث؛ لإجراء التجارب المعملية المعاصرة.