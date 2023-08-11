افتتاح طريق جديد يربط بين موط الهمداو والمعهد الفني الصحي بأسيوط

فتح طريق امام المعهد الفني الصحي بموط يربط بين طريق موط -الهمداو والمعهد الفني الصحي بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد

تم افتتاح طريق جديد يربط بين طريق موط - الهمداو والمعهد الفني الصحي في منطقة موط.

هذا الطريق الجديد سيسهم في توفير وسيلة سريعة وملائمة للوصول إلى المعهد الفني الصحي، وبالتالي تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية.

قامت وحدة المشاريع في المركز المحلي لمركز ومدينة الداخلة بتنفيذ هذا الطريق الحيوي الجديد بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية.

تم تصميم الطريق بأحدث المواصفات والمعايير المهنية لضمان السلامة والراحة للمستخدمين.

يُذكر أن فتح هذا الطريق يعتبر إحدى الخطوات الهامة في سياق التطوير العمراني لمركز ومدينة الداخلة، حيث تُعد تحسين البنية التحتية وتوفير الوسائل الضرورية للمواطنين والمؤسسات الحكومية أحد أولويات السلطات المحلية.

موط فتح طريق امام المعهد الفني الصحي يربط بين طريق موط الهمداو

موط فتح طريق امام المعهد الفني الصحي يربط بين طريق موط الهمداو

موط فتح طريق امام المعهد الفني الصحي يربط بين طريق موط الهمداو