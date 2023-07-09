"مهارات القيادة واستراتيجيات الادارة"محاضرة لرئيس جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فى فعاليات الدورة السادسة لإعداد القادة الأكاديميين بمقر إدارة الجامعة.



ألقى الدكتور محمود ذكى، محاضرة بعنوان "مهارات القيادة واستراتيجيات الادارة" تناول خلالها أهم المهارات القيادية للأكاديميين التى تتيح لهم استخدام الدورات الفعالة فى إدارة وتقييم وتقويم الآداء المؤسسي للوحدات والمراكز والكليات والقطاعات داخل الجامعة بما بيضمن تحقيق مؤشرات قياسية تسهم فى إبراز دور الجامعة وانجازاتها بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة والأستراتجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وقدم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة تناول خلالها التطوير المستدام فى قطاع الدراسات العليا والبحوث، واستعرض أهم إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث، والبعثات الخارجية والمؤتمرات الدولية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات داخل مصر وخارجها لخدمة الباحثين في المجال العلمي.

وأضافت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام أن قائمة المحاضرين بالدورة تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بمشاركة 19 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2023.