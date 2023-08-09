تنسيق الجامعات 2023.. آخر موعد للتسجيل في المرحلة الأولى

ساعات قليلة ويُغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وحرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، قررت وزارة التعليم العالي مد فترة التنسيق يومًا إضافيًا.

موعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس.

من جانبه، أشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى:

سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط www.tansik.egypt.gov.eg.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

النقرعلى تسجيل الرغبات.

اختر مصدر الشهادة (مدارس الثانوية العامة 2023 أو مدارس Stem للتكنولوجيا، أو مدارس النيل، أو مدارس البعثة المصرية بالسودان).

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس.

إدخال الرقم التأكيدي.

النقرعلى الخطوة التالية، وسوف يظهر أمام الطالب إحدى الشاشتين الآتيتين ( إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية).

يقوم الطالب بالتسجيل بترتيب الكليات وفقًا لرغباته.

يتأكد الطالب من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل بمكتب التنسيق أو رقم 19468.

وفي النهاية النقرعلى كلمة تسجيل.