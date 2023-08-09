بنفس رقم الجلوس.. امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يؤديها الطلاب بنفس رقم جلوس امتحانات الدور الأول حيث يسمح لمن رسب في مادة أو اثنين في دخول اختبارات الدور الثانى، أما من قرر تأجيل امتحانات الدور الأول سوف يؤدى أيضا الاختبارات بنفس رقم الجلوس الذى حصل عليه قبل انطلاق اختبارات الدور الأول.

امتحانات الدور الثانى

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة عدد الطلاب الباقين للدور الثاني، وصل إلى 118 ألفا و605 طالب وطالبة، مؤكدة أن مدة امتحانات الدور الثانى 10 أيام فعلية، وتعقد الاختبارات بشكل يومى دون فواصل زمنية بين المواد وبعضها.

وقالت الوزارة، إن الاختبارات تنطلق الامتحانات يوم 19 أغسطس الجارى، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب نجح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، دور أول، لا يحق له دخول امتحانات الدور الثانى أو إعادة السنة مرة أخرى، حتى ولو كان مجموعه قليل، قائلة: لا يوجد نظام تحسين ومن نجح انتهت فرصته فى الثانوية العامة، مشددة على أن الطالب الذى لا يرغب فى دخول اختبارات الدور الثانى له مطلق الحرية يستطيع أن يتغيب عن الاختبارات بدون تقديم عذر قانونى، لافتة إلى أن هذا العام حسب ضمن سنوات التقدم للثانوية العامة بدخوله امتحان الدور الأول ومن ثم لن يكون فى حاجة إلى تقديم عذر إذا رغب فى التخلف عن الدور الثانى.