إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الإثنين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، في مؤتمر صحفي بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي واستمر التقديم حتى اليوم الخميس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

واستمر موقع التنسيق الإلكتروني مفتوح أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة.

الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2023:

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألف و240 طالبًا وطالبة.

آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023:

- نتيجة تنسيق الجامعات 2023 ستكون متاحة على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا).



