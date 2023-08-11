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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى..  ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها وفق اختيارهم والمجموع الخاص بهم، والموقع الجغرافي الخاص بهم.

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 رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى:

 يهتم الطلاب بمعرفة رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم؛ لمعرفة النتيجة فور ظهورها.

 وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والتي من المقرر أن تكون يوم الإثنين المقبل.

 رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم:

- فى البداية يقوم الطالب الراغب في معرفة نتيجة التنسيق الخاصة به بالدخول على رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم من هنـــــــــــــــــــا.

  • يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، والتي تتمثل في «الاسم، وكود الطالب».
  • يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

 موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023:

 وسيتم بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بـ72 ساعة، ومن المتوقع أن يستطيع الطلاب بدء تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية بعد مرور 72 ساعة من ظهور نتيجة الأولى.

 

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