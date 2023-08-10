وكيل تعليم الوادي الجديد يرأس لجنة المقابلات الشخصية لتجديد الوظائف القيادية بالمحافظة

ترأس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد لجنة المقابلات الشخصية لتجديد عدد من الوظائف القيادية في قطاع التعليم بالمحافظة. تمت هذه المقابلات في مقر المركز الاستكشافي للعلوم بمنطقة الداخلة.

استهدفت المقابلات المتقدمين الذين أصدروا لهم قرار المديرية رقم 171 لأول مرة، والذي يتعلق بوظائف الإدارة المدرسية ( وكيل / مدير ) في المدارس بمختلف المراحل التعليمية. وايضا للذين صدرت لهم قرار المديرية رقم 172 للمرة الثانية بالإدارة المدرسية ( مدير-وكيل ) في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

تتمثل أهداف هذه المقابلات في تقييم قدرات وكفاءات المرشحين والتأكد من تطابق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف القيادية. تم تكوين لجنة المقابلات بشكل يضم مجموعة من الخبراء والمسؤولين في قطاع التعليم بالمحافظة.

تم تنظيم المقابلات بطريقة مدروسة ومنهجية، حيث تم طرح سلسلة من الأسئلة المتعلقة بمجال العمل والتحديات التي قد يواجهها المرشحون في الوظائف القيادية. تم تسليط الضوء أيضًا على مهارات الاتصال والقيادة والتخطيط الاستراتيجي، وذلك بهدف اختيار الأشخاص المناسبين لشغل هذه الوظائف الحيوية.

من المتوقع أن تسهم هذه المقابلات في تعزيز قدرات المشرفين التعليميين وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة في المدارس بالوادي الجديد. ستظهر نتائج المقابلات فيما بعد بعد انتهاء التقييم واجتماع لجنة المقابلات لاتخاذ قرار نهائي بشأن تجديد الوظائف القيادية.

يشكل قطاع التعليم القيادي في المحافظة الأساس لتحقيق التطور والتقدم في مجال التعليم، وبالتالي فإن تجديد الوظائف القيادية بعناية واختيار المرشحين المناسبين يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.