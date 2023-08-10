قام مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بزيارة مستشفى الغنايم المركزي للمراقبة المستمرة لجودة الخدمات الطبية المقدمة في المنشأة.

تفقد مصطفى علي تشغيل أقسام المستشفى المختلفة والتأكد من توافر الخدمات الطبية، بما في ذلك الأطباء وطاقم التمريض. تأكد أيضًا من استمرارية العمل الفعال على مدار الساعة في جميع الأقسام.

تركّزت المتابعة على التحقق من تسجيل المرضى المترددين على المستشفى في السجلات الطبية الموجودة.

كما تمت زيارة قسم الأطفال الموجود في الطابق الرابع للتأكد من سلامة الأطفال وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم. تأكد المسؤولون أيضًا من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في المستشفى.

أوضح رئيس المركز أنه يتم متابعة ومراقبة أماكن تقديم الخدمات الصحية على مدار اليوم، سواء في النهار أو الليل، حرصًا على صحة أهالي مركز الغنايم. يعكس هذا التدبير الإداري التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توافرها للمواطنين في جميع الأوقات.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي

رئيس مركز ومدينة الغنايم يقوم بريازة مفاجئة للمستشفى االمركزي