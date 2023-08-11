شاركت جامعة الوادي الجديد برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة في معرض التعليم العالي، الذي نظمته مؤسسة صحفية تعليمية كبرى.

يعد هذا المعرض الثالث على التوالي وقد أقيم في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

حضر المعرض وفد من جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وقد تضمن الوفد الدكتور محمود الكيلاوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في الجامعة، والدكتور منار علي سعيد، استاذ علم اللغة المساعد بكلية الآداب، والدكتور ابتسام علي تمساح، استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بالإضافة إلى ابتسام عادل ومحمد شديد من إدارة العلاقات العامة.

تم خلال المعرض تسويق الجامعة وعرض الكليات الثمانية المختلفة وبرامجها الأكاديمية التي تقدمها. تم شرح كافة الأمور التي تتعلق بالجامعة بطريقة مفصلة وشاملة، بهدف تشجيع الطلاب زائري المعرض على الالتحاق بالجامعة ودراسة التخصصات المتاحة فيها.

وقد تم عرض مقاطع فيديو تعريفية تضمنت الأبنية المختلفة بكليات الجامعة والقاعات الدراسية المجهزة فيها، بالإضافة إلى المدن الجامعية والمعامل والملاعب والمراكز ذات الطابع الخاص. قام الأساتذة بشرح وتعليق على المقاطع التعريفية وتوضيحها للزوار المهتمين ابتداء من صباح يوم 10 أغسطس 2023 وحتى مساء يوم 11 أغسطس 2023.

يأتي مشاركة جامعة الوادي الجديد في هذا المعرض لتسليط الضوء على المزايا الفريدة التي تقدمها الجامعة في مجال التعليم العالي، ولزيادة الوعي بالخدمات التعليمية والبحثية المتاحة للطلاب المستقبليين. تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالجامعة وتوسيع قاعدة الطلاب المحتملين والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي والوطن بشكل عام.

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة صحفية كبرى تعليمية