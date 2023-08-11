تعديلات جديدة باللائحة التنظيمية لدوري روشن السعودي قبل إنطلاق الموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن بعض التعديلات في اللائحة التنظيمة الخاصة ببطولة دوري روشن السعودي أبرزها التعديل في عدد اللاعبين اللازم بقائمة الفريق لإقامة المباراة.

إليكم التعديلات الجديدة بلائحة دوري روشن السعودي

المادة 02 فقرة «2/ 1»

النص السابق

تسجيل اللاعبين وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحادين السعودي والدولي وكافة اللوائح ذات العلاقة.

النص بعد التعديل

اعتماد تسجيل اللاعبين وفقًا لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد و”فيفا” خلال فترات الانتقال الصيفية أو الشتوية المعتمدة من قِبل الاتحاد بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية، على أن يتم هذا الاعتماد في النظام الإلكتروني SPLIS.

المادة 03 فقرة «6/ 1/ 7»

النص السابق

تشكيل لجنة المسابقة

الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة، وهي “70% للنادي المستضيف و30% للنادي الضيف”، ما لم يتفق الفريقان طرفا المباراة على غير ذلك.

النص بعد التعديل

تشكيل إدارة المسابقات

الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة، وهي “70% للنادي المستضيف كحد أقصى و30% للنادي الضيف كحد أقصى”، ما لم يتفق الفريقان طرفا المباراة على غير ذلك شرط إبلاغ الرابطة خطيًّا بأي اتفاق آخر بين طرفي المباراة في مهلة أقصاها سبعة أيام قبل المباراة، على أن تكون تسعيرة ما نسبته “15%” من تذاكر النادي المستضيف و”15%” من تذاكر النادي الضيف حسبما نصَّت عليه الضوابط التنظيمية الصادرة والمعتمدة من وزارة الرياضة بسعر ثابت كحد أقصى “30 ريالًا”.

المادة 06 الفقرة «6/ 1/ 15»

النص السابق

أن يقدم للرابطة خلال المدة التي تحددها إحصاءات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة.

النص بعد التعديل

أن يقدم للرابطة خلال المدة التي تحددها إحصاءات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة، وللرابطة أن تمتنع عن إصدار البطاقات ذات العلاقة والتصاريح اللازمة لدخول الملاعب بالنسبة إلى كل مخالف، إضافة إلى رفع الموضوع إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

المادة 10 فقرة «6»

النص السابق

يهبط الفريقان الواقعان في المركزين الأخيرين في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأدنى ابتداءً من الموسم التالي.

النص بعد التعديل

تهبط الفرق الواقعة في المراكز الثلاثة الأخيرة في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأدنى ابتداءً من الموسم التالي.

المادة 13 النص السابق

في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط فإنه يتم تحديد المراكز أثناء المسابقة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة من المسابقة وفقًا للترتيب التنازلي التالي:

2ـ1 أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة “ما له من أهداف ناقص ما عليه”.

2ـ2 الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل المسابقة.

2ـ3 الفريق الأعلى تصنيفًا في المسابقة للموسم الماضي.

النص بعد التعديل

في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط فإنه يتم تحديد المراكز أثناء المسابقة حتى نهاية الجولة قبل الأخيرة من المسابقة وفقًا للترتيب التنازلي التالي:

2ـ1 أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة “ما له من أهداف ناقص ما عليه”.

2ـ2 الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل المسابقة.

2ـ3 الفريق الحاصل على أقل عدد من البطاقات خلال الموسم.

2ـ4 الفريق الأعلى تصنيفًا في مسابقة الموسم الماضي.

2ـ5 الفريق الحاصل على الرخصة الآسيوية خلال نفس الموسم “إن أمكن”.

المادة 17 النص السابق

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النص بعد التعديل

لا يجوز للاعب، أو عضو الجهاز الفني، أو عضو الجهاز الفني والإداري الذي يتم طرده بشكل مباشر أو غير مباشر أن يجلس على دكة البدلاء، أو أن يبقى في حدود المنطقة الفنية، وعليه أن يغادر مباشرة إلى غرفة الملابس ومن ثم إلى مكان يخصص له على المدرَّجات.

مادة 20 جديدة

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النص بعد التعديل

تقنية الفيديو المساعد للحكم

المادة 21 سابقاً أصبحت 22 النص السابق

2ـ2 لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب غير السعوديين المحترفين عن “8” ثمانية لاعبين مع وجود “7” سبعة لاعبين فقط في قائمة المباراة.

2ـ3 لا يقل عدد اللاعبين السعوديين من مواليد عام 2000 فما فوق عن عدد “2” اثنين لاعبين، أو تبقى الخانة المخصصة لهم شاغرة في حال عدم القدرة على تسجيلهم ولا يجوز تسجيل لاعبين آخرين مكانهم.

2ـ4 عدد “1” لاعب واحد فقط من فئة اللاعبين غير السعوديين من مواليد السعودية كحد أقصى.

المادة بعد التعديل

2ـ2 لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب غير السعوديين المحترفين عن “8” ثمانية لاعبين.

2ـ3 لا يقل عدد اللاعبين السعوديين من مواليد عام 2001 فما فوق عن عدد “2” اثنين لاعبين، أو تبقى الخانة المخصصة لهم شاغرة في حال عدم القدرة على تسجيلهم ولا يجوز تسجيل لاعبين آخرين مكانهم.

2ـ4 عدد “1” لاعب واحد فقط من فئة اللاعبين غير السعوديين من مواليد السعودية من مواليد “1995م” فما فوق كحد أقصى.

المادة 23 النص السابق

النص السابق

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النص بعد التعديل

في حال عدم قدرة الفريق على تقديم قائمة تضم “16” ستة عشر لاعبًا كحد أدنى حاضرين بالملعب في الوقت المحدد لا تجرى المباراة، وتصدر لجنة الانضباط والأخلاق قرارها في هذه الحالة وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق ويجوز لإدارة المسابقات اتخاذ أي تدابير استعجالية يقتضيها الحال إلى حين صدور قرار انضباط نهائي.