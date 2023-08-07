محافظ الوادي الجديد يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات الترفيهية

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توجيهاته بتشكيل بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجات السياحية والترفيهية في المحافظة وبخاصة تلك التي تحتوي على حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية .. تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الحكومة في تعزيز سلامة المواطنين والزوار وضمان تجربة ترفيهية آمنة

وأكد المحافظ على أهمية التأكد من أعمال الصيانة الدورية لتلك المنشآت، وضرورة توفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة، حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت وضيوف المدينة السياحيين

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت التي تخالف القوانين والتعليمات السارية في هذا الشأن، حيث تم توجيه بالإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بهدف ضمان توفر بيئة آمنة ومأمونة لجميع الزوار والسياح.

وكما أشار المحافظ إلى أن اللجنة ستعمل على تنفيذ جولات تفتيشية دورية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والتدابير الوقائية في تلك المنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات المنصوص عليها قانونًا في حالة عدم التزام المنشآت بالتعليمات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات على توفير بيئة آمنة ومأمونة لرواد المنشآت السياحية والترفيهية في المحافظة، وتعزيز الثقة فيما يتعلق بالسياحة والترفيه والاستجمام في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز قطاع السياحة المحلي وجذب المزيد من السياح والزوار إلى المدينة السياحية للوادي الجديد

تم تكليف اللجنة بمهمة تقييم الإجراءات الحالية للسلامة في المتنزهات والمنتجعات الترفيهية، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والمعايير المطلوبة للوقاية من المخاطر والحوادث. وتشمل هذه الإجراءات الفحص الدوري للكهرباء وأنظمة الأمان، ووضع إرشادات وتوجيهات للزوار، وتدريب الموظفين على التعامل مع أي طوارئ قد تحدث.

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على تقديم التوصيات والإرشادات لتحسين نظام السلامة في المتنزهات والمنتجعات الترفيهية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة. هذا يأتي في إطار حرص السلطات المحلية على تطوير وتحسين البنية التحتية للسياحة وتشجيع السياحة الداخلية.

وقد أكد محافظ الوادي الجديد علي ضرورة تضافر جهود اللجنة كما أكد على أهمية تكامل العمل بين مختلف الأطراف المعنية لضمان سلامة الزوار وتعزيز صورة المحافظة كوجهة سياحية آمنة وجذابة.

في النهاية، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية للحفاظ على سلامة المواطنين والزوار وضمان تجربة ترفيهية مريحة وممتعة. ومن المتوقع أن تكون تلك اللجنة جسرًا قويًا لتعزيز السلامة في المتنزهات والمنتجعات الترفيهية بالمحافظة، وتحقيق رضا الزوار وتشجيعهم على العودة مرة أخرى