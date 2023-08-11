تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين وكلاءً بكليات الحاسبات والمعلومات، والألسن والتربية النوعية، وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها لعدد من القيادات الجامعية، حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية، وذلك مع قرب الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وجاءت قرارات التعيين والتي شملت، دكتور ياسر ماهر عبد المطلب وزيري وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، دكتور حسن شعبان حسن حسين وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب ، دكتورة ايمان ممدوح جمال الدين يونس وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع.

وشمل القرار تعيين الدكتورة لاميس محمد محمد عبد الحميد وكيلاً لكلية الالسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسحق فرج فهيم فيلبس وكيلاً لكلية الالسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ريهام عادل عياد أسحق وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود محمد محمد فرج وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب، وأستاذ دكتور أمل محمد محمود محمد للإشراف على وكالة شئون خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية.

وقرر رئيس الجامعة، تعيين رؤساء أقسام لكليات دار العلوم، والألسن، والحاسبات والمعلومات، والتربية الفنية والتربية النوعية وطب الأسنان ، وهم، أستاذ دكتور احمد محمد الصغير علي رئيساً لقسم النحو والصرف بكلية دار العلوم، أستاذ دكتور زينب فرغلي حافظ عبد الحميد رئيساً لقسم البلاغة والنقد الادبي بكلية دار العلوم، أستاذ دكتور محمد سلامه عبد العزيز محمد، رئيساً لقسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم، وأستاذ دكتور الشيماء سيد كامل محمد رئيساً لقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم، أستاذ دكتور هاني على محمود عبد الفتاح رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، والدكتور عالية حسين سعيد سليمان رئيساً لقسم اللغة الايطالية بكلية الألسن، أستاذ دكتور مروة محمد وجدى محمد الشريعي للإشراف على قسم اللغة الالمانية بكلية الألسن، دكتور محمد السيد محمد دياب منسقاً لبرنامج اللغة الأسبانية والترجمة بكلية الألسن، والدكتورة ابتسام عبد الحكم سيد محمد منسقاً لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات، دكتور وليد مكرم محمد زكى رئيساً لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، أستاذ دكتور عصام حليم حسين عبدالحليم للإشراف على قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، أستاذ دكتور أمل محمد محمود محمد للإشراف على قسم التربية الفنية، دكتور محمد كامل علي إبراهيم رئيساً لقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.

وضم القرار تعيين الدكتورة ايمان فرغلي سيد فهمي شلقامي رئيساً لقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، دكتورة رباب على نبيل محمد وهبة رئيساً لقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية، دكتورة نجوى على محمد على رئيساً لقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية، دكتور وائل صلاح نجيب على رئيساً لقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية، دكتورة وسام مصطفى عبد الموجود محمد رئيساً لقسم الإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، والدكتور اشرف رجب عطا على رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية، دكتور عمرو محمد اسماعيل محمد رئيساً لقسم استعاضة صناعية بكلية طب الأسنان، أستاذ دكتور وائل محمد مبارك رفاعي رئيساً لقسم التقويم بكلية طب الأسنان، دكتورة داليا على احمد مقرب رئيساً لقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان، أستاذ دكتور أحمد عبد الله خليل عبد الله رئيساً لقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان.

كما أصدر رئيس الجامعة، قراراً بتعيين الدكتورة سحر سيد على محمد رئيساً لقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان، أستاذ دكتور خالد إبراهيم عبد العزيز بركات رئيساً لقسم جراحة الفم والوجة والفكين بكلية طب الأسنان، دكتور احمد عبد الحميد عبد القادر جابر الحيني رئيساً لقسم طب اسنان الأطفال بكلية طب الأسنان، أستاذ مهندس دكتور منال رفيع حسن أبو عيطة رئيساً لقسم التيجان والجسور بكلية طب الأسنان.

ووجه دكتور عصام فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة إتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والإعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية، مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام ، في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وإقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والإلتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.