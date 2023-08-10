حبس سيدة 4 أيام بتهمة إنهاء حياة زوجها طعنًا بسكين في أوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وأشارت إلى أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم





أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

كما ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، وتتابع مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.

هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.

نجاة شخص من الموت في حادث اصطدام سيارة نقل بالطريق الأوسطي



وفي سياق أخر أصيب شخص نتيجة انفجار إطار سيارة نقل تريلا، بالطريق الأوسطي في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن انفجار إطار سيارة نقل تريلا أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق، واصطدامها بجانب الطريق، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج.

وأُزيلت آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.