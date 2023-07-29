تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في مطروح

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مطروح.





في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس الأعلى للجامعات الشُكر لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالى بجامعاتهم، وهم: الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج)، وثمن المجلس التطوير الذي حققه رؤساء الجامعات - المُنتهية ولايتهم - في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي لجامعاتهم.

المجلس الأعلى للجامعات





وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكل الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله.



وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال الأجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان جودة العملية التعليمية.



واستمع المجلس الأعلى للجامعات إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، ومنها زيارة الوزير لفرنسا وتفقد بيت مصر في باريس، وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية، لتعزيز سُبل التعاون في مجالات التعليم العالي بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة المملكة المتحدة على رأس وفد من رؤساء الجامعات ممثلين عن التحالفات الإقليمية لبحث دعم التعاون المُشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني بمؤسسات التعليم العالي، من خلال المشاركة في مجموعة من الجلسات الحوارية، وزيارة جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة، وتفقد جناح جامعة UCL البريطانية لريادة الأعمال والابتكار، وعقد لقاء مع وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني، ولقاء الطلاب المصريين المُبتعثين الدارسين بالمملكة المتحدة، والمشاركة في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، كما زار الوزير المجلس الأوروبي للأبحاث النووية بجنيف، والتقى ببعض الباحثين والأكاديميين المصريين المُلتحقين بالمجلس الأوروبي.

المجلس الأعلى للجامعات





كما أشار التقرير إلى توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المُزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، حيث سيتم طرح برنامج "التدريب والأداء الرياضي" لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الشريك الرئيسي لنادي وست هام يونايتد بطل دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان نتائج جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الرواد والمرأة، وجوائز الهيئات والأفراد، وكذلك افتتاح بعض المؤتمرات العلمية، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات نتيجة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، حيث حصلت جامعتا القاهرة والمنصورة على المركز الأول مُناصفة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، وحصلت جامعة أسيوط على المركز الثالث، فيما فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة، تضم كليات عدة متميزة، وقد تم تقييم الجامعات المُشاركة وفقًا لـ 10 معايير، شملت: المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.



كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات النسخة النهائية للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، كما وجه المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.

المجلس الأعلى للجامعات

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، واستئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة.



ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الجديد، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.