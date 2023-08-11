رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات حياة كريمة

قام خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرية البربا.

بدأت الجولة بتفقد وحدة إسعاف البربا والوحدة الصحية بالبربا التي تم إنشاؤها بناءً على نموذج التأمين الصحي الشامل. كما تمت زيارة الأعمال التي تجري تنفيذها بالوحدة الصحية القديمة والمبنى الملحق بالوحدة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز خدمات الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

وقد تم أيضًا زيارة مجمع خدمات المواطنين في البربا، حيث يتوفر عدد من الخدمات الحيوية للجمهور. يشمل هذا المجمع المركز التكنولوجي الذي يهدف إلى دعم عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المنطقة. كما يضم المجمع مكتب بريد وشهر عقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي.

يأتي زيارة رئيس مركز ومدينة صدفا لهذه المشروعات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الحكومة المصرية لتحسين حياة السكان في الريف المصري وتطوير البنية التحتية في تلك المناطق. وتعتبر المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة من أبرز تلك الجهود، حيث تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين وسكان الريف.

تعكس زيارة رئيس مركز ومدينة صدفا للمشروعات التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية إصرار الحكومة المصرية على تعزيز التنمية المستدامة في الريف وتحسين ظروف الحياة للمواطنين في تلك المناطق. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين الخدمات الصحية والتكنولوجية وتعزيز فرص العمل وتطوير البنية التحتية في المنطقة ورفع مستوى المعيشة للسكان.

رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات جارية في مبادرة حياة كريمة بالبربا

رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات جارية في مبادرة حياة كريمة بالبربا

رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات جارية في مبادرة حياة كريمة بالبربا

رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات جارية في مبادرة حياة كريمة بالبربا

رئيس مركز ومدينة صدفا بتفقد مشروعات جارية في مبادرة حياة كريمة بالبربا