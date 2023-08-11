فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصيه

تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، قام قسم الإنارة والإعلانات والاشغالات بقيادة ناصر يحى بفصل الكهرباء عن لوحات إعلانية في بعض المحلات التجارية بمدينة القوصية. جاء ذلك في ظل الأزمة الشديدة في درجات الحرارة والتداعيات الناجمة عنها على قطاع الكهرباء.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن قسم الإنارة بالتعاون مع إدارة الاشغالات بالمجلس قام بفصل التيار الكهربائي عن لوحات إعلانية ولافتات بعض المحلات التجارية في العديد من مناطق القوصية. وتمت عملية فصل الكهرباء عن لافتات محلات في شارع الجلاء وشارع عرابي، وجارٍ استكمال الأعمال في هذا الصدد.

وأوضح رئيس المركز أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء وتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، هناك توجيه لجميع الجهات بضرورة تحقيق مزيد من الترشيد في الإنارة العامة لجميع الأماكن العامة، سواء الشوارع، أو المباني الحكومية والخدمية ولافتات المحلات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد نتيجة للأحوال الجوية الحارة والاستخدام المفرط للطاقة الكهربائية. وتسعى الحكومة إلى تعزيز ثقافة الترشيد الطاقوي والاستدامة في جميع القطاعات، بهدف تخفيف العبء على شبكة الكهرباء وتحقيق الاستدامة في تزويد الكهرباء للمواطنين.

ويأتي فصل الكهرباء عن لوحات الإعلانات ولافتات المحلات كجزء من هذه الجهود، حيث يعتبر استخدامها الكثيف للطاقة الكهربائية إضافة غير ضرورية في ظل الأوضاع الحالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات حتى استقرار الأحوال الجوية وتحسن الوضع الكهربائي في البلاد.