شواطيء الاسكندرية كاملة العدد اليوم الجمعة ١١ اغسطس

شهدت محافظة الإسكندرية اقبال كبير من المواطنين الى الشواطى هروبا من الحر نظرا لارتفاع درجه الحرارة خصوصًا مناطق شرق الإسكندرية فى سيدى جابر وشاطئ ستانلى حتى أبوقير، وكذلك فى غرب الإسكندرية بالعجمى والنخيل.

وتوافد الآلاف من المواطنين، اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 65 شاطئًا، هربًا من موجة الطقس الحار التي تتعرض لها البلاد. ويسود طقس حار على كافة أنحاء المدينة الساحلية، إذتراوحت درجات الحرارة بين 33 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وسرعة الرياح 21 كيلو متر / الساعة، والرطوبة 65%.

وسجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال متزايدة، منذ الساعات الاولى صباح اليوم، تراوحت بين 80 إلى 100% في شواطئ القطاع الشرقي، و50% بشواطئ العجمي والقطاع الغربي حتى الآن.

ورفعت أبراج الإنقاذ بشواطئ شرق وغرب الإسكندرية الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول، فيما كان ل «رحلات اليوم الواحد» القادمة من المحافظات المجاورة والأقاليم النصيب الاكبر بكافة الشواطئ التي شهدت توافد أتوبيسات الرحلات .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه يجري متابعة التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية.

ولفت رئيس إدارة السياحة والمصايف إلى المتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، فضلًا عن تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين.





