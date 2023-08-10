رئيس جامعة الازهر بتفقد حاضنة الأعمال التكنولوجية في أسيوط

واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولته التفقدية لقطاع الوجه القبلي بتفقد حاضنة الأعمال التكنولوجية في أسيوط.

كانت الزيارة برفقة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا ومدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

تم إنشاء حاضنة "رواق" في أسيوط كجزء من البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق"، بدعم كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

أثناء جولته، أشاد الدكتور سلامة داود بمشروع الحاضنات التكنولوجية، حيث أشار إلى دورها الكبير في تنمية وتطوير مهارات الطلاب والخريجين. وأيضًا ساهمت في تعزيز مجالات العمل الحر وريادة الأعمال. كما أكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة كانت من بين الجامعات الرائدة في التعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء الحاضنات التكنولوجية. وكانت تلك الحاضنات قد بدأت في كلية الهندسة بقنا، ثم انتقلت إلى كلية العلوم بنات بالقاهرة، وأخيرًا إلى كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

أضاف الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك الحاضنات التكنولوجية هو دعم أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وهيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجالات متنوعة مثل الزراعة والغذاء والمياه والطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتحديات المناخية. وتقدم تلك الحاضنات الدعم المادي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تعود بالنفع على الوطن والمجتمع.

يعتبر جامعة الأزهر واحدة من الجامعات الرائدة في مجال حاضنات الأعمال التكنولوجية بشكل مميز. فقد حصلت العديد من المشروعات المقدمة من الجامعة على النصيب الأكبر من التمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

أهمية الحوض الجامعي في تطوير ريادة الأعمال

تعزز زيارة الدكتور سلامة داود لحاضنة "رواق" التكنولوجية أهمية الحوض الجامعي في تطوير ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار التكنولوجي. ومن المتوقع أن يتم استمرار التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز هذا القطاع المهم وتحقيق المزيد من النجاحات في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر.

رئيس جامعة الازهر بتفقد حاضنة الأعمال التكنولوجية في أسيوط

رئيس جامعة الازهر بتفقد حاضنة الأعمال التكنولوجية في أسيوط