نائب رئيس جامعة الأزهر: لدي الجامعة كوادر فنية مميزة مثل "المختبرات والتحاليل"

يؤكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة الأزهر تقوم باتباع توجهات الدولة في إنشاء المعاهد العليا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني، نظراً للحاجة الكبيرة لهذا النوع من التعليم في سوق العمل.

وأضاف الدكتور الشربيني، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن إنشاء الكليات الفنية التكنولوجية والمعاهد الفنية يمثل توجهاً رائعاً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الدولة المصرية، حيث قامت الجامعة بإنشاء معاهد فنية تابعة لها، وأصبحت تتوفر لديها كوادر فنية مميزة مثل فنيي المختبرات والتحاليل الطبية وفني التسجيل الطبي والإحصاء.

وأشار الدكتور الشربيني إلى أن الجامعة تتميز بالمعهد الخاص بمعاوني القضاء، والذي يعمل على تأهيل الطلاب للعمل في وظائف تتعلق بالقضاء.

من جانب آخر، قام الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات، بزيارة رسمية لفرع الجامعة في أسيوط، بحضور فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وكان استقبالهم محملاً بالترحاب والترحيب الشديد. يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من قِبَل الدكتور عبد المالك لجميع قطاعات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، للتأكد من تقدم العمل فيها وتقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات في الجامعة، مثل قطاع المستشفيات، والذي يتضمن مستشفى جامعة الأزهر في أسيوط والذي يقدم خدماته مجاناً.