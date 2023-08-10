اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %78 ، مُقدماً التهنئة 272 طالب وطالبة من الدفعة الأولى لطب الأهلية مُتمنياً لهم مواصلة النجاح ، مؤكداً أن برنامج الطب والجراحة الأهلية يعمل بنظام النقاط المعتمدة، وفقاً للمعايير الأكاديمية القومية للتعليم الطبي، والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

فيما أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز بلغت%14.7 أما نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جداً بلغت %36 ؛ مما يعكس تفوق طلاب طب الأهلية .فالمؤشرات تؤكد حصول %50 من الطلاب على تقدير ممتاز وجيد جداً .

جاءت مراجعة ورصد النتائج بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب جامعة القناة ومنسق برنامج طب الأهلية .

ومن جانبها - أفادت الدكتورة رانيا مصطفى أن %25 من الطلاب حصلوا على تقدير عام جيد بينما حصل %1.8 على تقدير عام مقبول .

كما قدم " عادل حسن " الشكر لفريق العمل بالإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية بإشراف الأستاذ إبراهيم زيد مدير عام الإدارة لسرعة إعلان ورصد النتائج .