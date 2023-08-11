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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سبب تأجيل إعلان جدول الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

قال النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

أضاف سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

وشدد أن تأخر جدول الدوري الممتاز يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

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