زحام بمصيف جمصة بعد توافد الزائرين هروبا من حرارة الجو

استقبلت مدينة جمصة اليوم الجمعة، آلاف المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة، لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة

وتوافد عدد كبير من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة على شواطئ مدينة جمصة للهروب من حرارة الجو الشديد وخاصة رحلات اليوم الواحد من الدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية والقاهرة وذلك لهدوء شواطئها المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رماله، ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وهو شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين عدا بعض الشواطئ الخاصة القليلة وتبلغ نسبة الإشغال فى الأيام العادية 60% عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات فتبلغ 100%

وصرح المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بأن فرق العمل التنفيذى تكثف نشاطها لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق وشاطئ المصيف والمتابعة بالمرور على الشاطئ للتأكد من أعمال تأمين الشاطئ ووجود سيارات الإسعاف فى نقاط تمركزها على الشاطئ وجاهزية فريق الإنقاذ للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وأضاف عزت أنه يجرى العمل يوميا لإزالة الرمال من الأرصفة والمشايات لإظهار الكورنيش فى أبهى صورة وتحقيق أعلى درجات الراحة لكبار السن وذوى الهمم عند نزولهم وعودتهم من الشاطئ ومتابعة جهاز النظافة لأعمال رفع المخلفات وكنس الشوارع ورفع الأتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الحدائق وزراعة ورى الأشجار بها لإتاحتها للرواد والمصطافين..

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء فى مدينة جمصة باعتبارها المصيف الأوحد بالمحافظة بهدف إرضاء الرواد والمصطافين، حيث تناسب أسعاره الأسرة المصرية بمناطق معروفة للسياحة مثل المروة وآمون ومنطقة الفيلات والقرية السياحية، كما يشهد الكورنيش إقامة الحفلات بعد تطويره وتوفير الإضاءات الليلية به، كما يوجد 3 مقار للسينما والسيرك القومى ومسرح الشباب بالمدينة.