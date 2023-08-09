وقف تحويلات الطلاب في جميع صفوف الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف تحويلات الطلاب لجميع الصفوف الدراسية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضبط عمليات تحويلات الطلاب في مرحلة الثانوية العامة تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب في الصف الثالث الثانوي لمراجعة مستندات التحويل الواردة للبت في قبول التحويل من عدمه.

تفاصيل حظر تحويلات طلاب الثانوية العامة

وتتضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية العامة بداية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار التحويل من عدمه.

كما تتضمن قرار وزير التربية والتعليم عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تحريك لفصول في مرحلةالثانوية العامة إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بالمصروفات بالوزارة.

وتأتي قرارات وزير التربية والتعليم في إطار إجراءات القضاء على لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وكان وزير التربية والتعليم قد حظر تحويلات الطلاب بين المدارس في الصف الثالث الثانوية خلال العام الدراسي المنصرم.

خريطة العام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وينتهي في السبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 وامتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.