نائب وزير التخطيط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ببدر

تفقدالدكتور أحمد كمالى - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب محافظ البحيرة ،مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببدر ، بطاقـة 10 ألاف م3/ يوم بتكلفة تقديرية 207 مليون جنية وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة ، و أسامة داود - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر

ويتكون المشروع من (السور - أحواض التجفيف - أحواض SBR - حوض تلامس الكلور - المدخل والمصافي ـ مبنى الكلور - خزان تركيز الحمأه ـ مبنى نوافخ الهواء - المبنى الإداري والمعمل ـ المحولات - المولدات ـ المرشحات ـ المخزن والورشة الموقع العام ـ خط السيب النهائي).

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية المشروع والذى يخدم 150 ألف نسمة بمدينة بدر وقرية عمر مكرم، وتم نهو المشروع بنسبة تنفيذ 99 % للأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية وجارى التشغيل التجريبي.

وقامت نائب محافظ البحيرة ونائب وزير التخطيط بتفقد محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بتكلفة تقديرية 150 مليون جنية ويتكون المشروع من 2 محطة رفع (محطة رئيسية + محطه فرعية) وعدد 3 خط طرد أقطار 630 مم و450 مم بإجمالي أطوال 4.5 كم وشبكات انحدار أقطار من 800 مم حتى 200 مم بإجمالي اطوال 60 كم.

وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 90 % لمحطة الرفع الرئيسية و99 % لمحطة الرفع الفرعية ونسبة 98 % لخط الطرد الرئيسي قطر 630 مم ونسبة 90 % لخط الطرد الفرعي قطر 450 مم.

وبالنسبة لشبكات الانحدار بطول 10 كم فقد تم نهو خطوط الانحدار الرئيسية، وجاري العمل بباقي الشبكات بنسبة 50 %.

وأشارت إلى أن قطاع مياة الشرب والصرف الصحي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.

وخلال الجولة تم التأكيد علي تكثيف الأعمال والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو الأعمال المتبقية والإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية لسير الأعمال بشكل منتظم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.

وحضر الجولة كل من هشام بربر - مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ،ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.