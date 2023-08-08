وزير التعليم يبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية في المنوفية

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن محافظة المنوفية وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة الطلاب وتحسين جودة التعليم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

ورحب وزير التربية والتعليم بمحافظ المنوفية مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة من أجل النهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى.

جهود محافظ المنوفية في تطوير التعليم

وأشار وزير التربية والتعليم بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم في محافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، وصيانة، وإنشاء جديد، احلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية في مجال التعليم.