محافظ الوادي الجديد: خفض سن القبول للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد

قررت محافظة الوادي الجديد، خفض سن القبول للطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤. هذا القرار يهدف إلى تسهيل دخول الأطفال إلى المدرسة وتحفيزهم على بدء رحلتهم التعليمية بأفضل طريقة ممكنة. إنه إجراء هام يعكس التفاني والاهتمام بتعليم الأجيال الصاعدة في المحافظة.

تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي لمدة شهرين

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باتخاذ قرار بتخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد لمدة شهرين، وذلك استجابة لطلب العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد فترة السن المقبولة لقبول الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٧ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، وهذا لمدة شهرين فقط. وسيتم توزيع الطلاب حسب الأماكن الشاغرة في جميع الإدارات التعليمية. ولا يُسمح بتحويل الطلاب بين المدارس قبل انتهاء العام الدراسي بالكامل. وسيكون آخر موعد لتلقي ملفات القبول يوم الخميس، الموافق ٢٤ أغسطس الحالي.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في الوادي الجديد والتي تشمل أيضًا تطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة لاحتياجات الطلاب. يعتبر تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي خطوة مهمة تساهم في خلق فرص متساوية للتعلم وتمكين الأطفال من البدء في التعليم في سن مبكرة.

وفي محافظة الوادي الجديد، يتمتع الأطفال بفرصة فريدة للاندماج في بيئة تعليمية متعددة الثقافات وذات روح تعاونية. فالمدارس في المحافظة تتمتع بكادر تعليمي مؤهل وخبرة في التعامل مع احتياجات الطلاب المختلفة. ويتم تقديم الدعم اللغوي والتربوي للأطفال الجدد للمساعدة في تجاوز أي تحديات قد تواجههم في بداية رحلتهم التعليمية.

تعد محافظة الوادي الجديد رائدة في تبني أفضل الممارسات التعليمية، وتعزيز قدرات الطلاب الصغار على النجاح والتفوق. ومن خلال خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي، تؤكد المحافظة التزامها بتوفير فرص متساوية للجميع للحصول على تعليم متميز وبناء أساس قوي لمستقبل مشرق.