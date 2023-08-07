زيادة أسعار سيارات شيفروليه النقل "الدبابة والجامبو" و"N300 فان" موديل 2024

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لأسطول سيارات شيفروليه النقل والتجارية المتوافرة في السوق المحلية موديل 2024، وشملت الأسعار الجديدة سيارات شيفروليه النقل "الدبابة والجامبو"، موديل 2024، وكذلك شيفروليه "فان" N300 موديل 2024.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن مجموعة المنصور للسيارات، زيادة أسعار سيارات شيفروليه النقل "الدبابة والجامبو"، موديل 2024، وكذلك شيفروليه "فان" N300 موديل 2024.

ماهو سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024؟

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات شيفروليه النقل "الدبابة والجامبو"، موديل 2024، وكذلك شيفروليه "فان" N300 موديل 2024 الصادرة عن المنصور للسيارات.

الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه النقل الدبابة والجامبو وشيفروليه "فان" N300 موديل 2024

أسعار شيفروليه

جدير بالذكر أن السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تتوافر بمحرك تيربو ديزل 2499 سي سي، 4 أسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية، بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة.

وتتميز السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بالقوة والاعتمادية وجمال التصميم الخارجي وذلك من خلال الشبكة الأمامية والفوانيس الانسيابية فتصميمها المطور وأداءها المتميز هو نتيجة تاريخها الطويل على الطرق المصرية.

ما هي أبعاد شيفروليه الدبابة؟

ويبلغ كامل وزن السيارة شيفروليه الدبابة 2700 كجم بكامل الحمولة، كما تبلغ أبعاد صندوق التحميل “طول 2300 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 380 مم”.

وتأتي السيارة شيفروليه الدبابة بنظام LSPV الذي يمنح تحكم أفضل في السيارة أثناء كبح الفرامل، ثبات أعلى خلال التباطؤ، سرعة رد الفعل خلال الكبح المفاجئ للفرامل، عدم انزلاق الإطارات نتيجة كبح الفرامل في حالة عدم التحميل وأخيرًا تقليص المسافة اللازمة لكبح السيارة.

كانت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلى لعلامة شيفروليه التجارية الأمريكية في مصر قد طرحت سيارات شيفروليه «الدبابة» و«الجامبو» و«الفان» موديل 2024 فى السوق المحلية موديل 2024 في شهر مارس الماضي.

وتعد شركة المنصور للسيارات أولى شركات السيارات التى طرحت موديلات 2024 فى مصر، تحديدًا من فئة السيارات التجارية “النقل” المجمعة محليًا وذلك خلال العام الجاري.