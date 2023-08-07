الشباب والرياضة: انطلاق التدريب الميداني للطلاب خلال الصيف بالمنيا

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، واداراتها الفرعية التسعة اليوم الأثنين ٧ أغسطس ، طلاب وطالبات التدريب الصيفى "التدريب الميدانى" من كلية التربية الرياضية جامعة المنيا.

حيث قام مديرى إدارات الشباب والرياضة شمال وجنوب المنيا ، بعمل إجتماع مع الطلاب والطالبات ، وذلك بحضور مشرفى الأنشطة ورؤساء قسم الرياضة ، لتوزيعهم على مراكز الشباب والأندية والإدارات المختلفة ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا .

وأشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن التدريب الصيفي لطلاب الكليات يعد تدريب ميداني فعلى ، حتى يتعرف الطلاب على الأنشطة والفعاليات ، والتي تتم بمختلف المنشآت الشبابية والرياضية ، كما أكد عكاشة ، على إستغلال طاقات الطلاب والطالبات في العمل الفعلي، وتطبيق ما تم دراسته بالكلية ، والإهتمام بأفكارهم وانشطتهم فى تطوير مراكز الشباب ، ووضعها محط الإهتمام والتنفيذ .

ومضيفا عكاشة ، هذا بجانب توزيعهم على مختلف مراكز الشباب ، طبقا لتوزيعهم الجغرافى ليكونوا قريبين من أماكن تواجد مراكز الشباب ، وتدريبهم فعليا على الأنشطة والفعاليات المقدمة ، جدير بالذكر ، أن العديد من الكليات بالجامعات خاصة كليات التربية الرياضية ، والآداب ، وكليات التربية .

تنفذ التدريب الميداني لطلاب الكلية بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمديرية ، لثقل الطلاب بالمهارات الأساسية ، والتعرف على الأنشطة والفعاليات ، وما يتم بالهيئات الشبابية والرياضية على أرض الواقع ، مع وجود هيئة إشراف من الكلية ومديرية الشباب والرياضة ، لمتابعة عمل الطلاب خلال فترات التدريب سواء أيام الدراسة ، أو خلال الإجازات .