محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "الدور الثاني"

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الإثنين، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م، بنسبة نجاح ٩٨.٧٧٪ من إجمالي عدد الحاضرين.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، وللصمِّ وضعاف السمع بنسبة ١٠٠٪، والإعدادية المهنية بنسبة ١٠٠٪.

يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول والثاني قد بلغ ٢٦٨٥٠ طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين ٢٦٥٢١ طالبًا وطالبة.

و قد نجح ٢٥٧٢١ طالبًا وطالبة خلال الدورين الأول والثاني، وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية ٩٦.٩٨ ٪ من إجمالي الحاضرين لهذا العام.



و تَقدَّم "محافظ الإسماعيلية" بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.