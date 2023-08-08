استمرار تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم إلكترونيًا في تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 3 أغسطس ويستمر لمدة 15 يومًا.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا للتقديم في تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 الإلكتروني على موقع الوزارة من خلال البريد الموحد.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2023 تقديم طلب إلكتروني لإعادة النظر في تصحيح الامتحان في أي عدد مواد.

وللتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المتاح من وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

أوراق مطلوبة في تظلمات الثانوية العامة 2023:

بطاقة الرقم القومي للطالب.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

وصل سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

١. الدخول على الرابط الرسمي لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا).



٢. أدخل البريد الموحد للطالب وكلمة السر.

٣. حدد المواد التي ترغب في تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.

٤. ملء جميع البيانات المطلوبة في استمارة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.

٥. سداد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023.

٦. تابع الموقع الرسمي لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

٧. انتظر رسالة بموعد التظلم.

٨. توجه لمقر التقدير المركزي للطالب، أو مع ولي الأمر من دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع.

٩. قدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

١٠. ستطلع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 بمبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.