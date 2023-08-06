"التربية والتعليم" عن تحصيل 1000 جنيه لمنح شهادة الثانوية: "أحلنا الأمر للتحقيق" (فيديو)

كشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة فرض إحدي المدارس بمحافظة سوهاج رسوم 1000 جنيه مقابل منح الطلاب شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم.



أضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، مساء اليوم أن هذا إجراء غير قانوني تمامًا، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في هذا الأمر بالفعل وسيتم إرسال لجنة لتحقق من المخالفات التي تمت في هذا الشأن داخل هذه المدرسة.

الإجراء القانوني الوحيد للحصول علي شهادة الثانوية العامة هو دفع ٦٥ جنيهًا فقط:

وتابع شادي زلطة، أن الإجراء القانوني الوحيد للحصول علي شهادة الثانوية العامة هو دفع ٦٥ جنيهًا فقط وأي مدرسة تخالف هذا الإجراء تعرض نفسها للإجراءات القانونية والمحاسبة.

بدأت مدارس الثانوية العامة في مختلف أنحاء الجمهورية، صباح اليوم الأحد، تسليم شهادات نتيجة الثانوية العامة 2023 على الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة وتوزيعها على المديريات التعليمية، ثم المدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب اليوم.

أهمية شهادات نتيجة الثانوية العامة 2023:

يحتاج طلاب الثانوية العامة 2023 شهادات النجاح لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، التي بدأت أمس السبت.

تحتوي شهادات الثانوية العامة 2023 على الرقم السري الخاص بالتسجيل في تنسيق الجامعات على الموقع الإلكتروني الرسمي.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة الذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

نبهت وزارة التربية والتعليم بأن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81%.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.