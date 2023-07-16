وزير الري: ضخ المياة إلي نهايات الترع وحل مشاكل المزارعين

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤلى الرى على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات مع إستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقى الزراعية خلال 24 والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارتة لمحافظة البحيرة ، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحاظ ،لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة.

ووجه الوزير بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين و تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف علي جميع مشاكل المزارعين ، والعرض خلال اسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة.

مشددا على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى لتقليل الفاقد من المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مشروع تأهيل الترع بالبحيرة ،سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، للوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض.

وفي مستهل الزيارة قام وزير الري ، بتفقد مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - مصب ساحل مرقص)

وتابع وزير الرى خلال الجولة ،حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما أجرى حوارا مع العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين والمزارعين المتواجدين واستمع الى مطالبهم وشكواهم

ثم تفقد وزير الموارد المائية والرى مغذيات الترع من فرع رشيد (شاكر - الخزان - ساحل مرقص) بمركز الرحمانية.

حضر الجولة، المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ،والمهندس سامى شابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة وم. عبد الله حامد رئيس إقليم صرف غرب الدلتا وم على زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحموديه وم الحسينى عيانى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية .