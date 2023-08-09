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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 87,95 %

بوابة الوفد الإلكترونية



 

 اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح  87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل .

وصرح الاستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألف و 317 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألف و 763 طالب .

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالب وعدد الناجحين 352 طالب .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .

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