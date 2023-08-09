نائب محافظ قنا يُحذر طلاب جنوب الوادي من إدمان وسائل التواصل

استمرت اليوم الأربعاء، فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة جنوب الوادي، والذي يستمر خلال شهري أغسطس وسبتمبر بمشاركة فوجين من مختلف طلاب جامعة جنوب الوادى والذي تنظمه إدارتي النشاط الثقافي والفني والاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

شمل برنامج اليوم الثانى محاضرتين للدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور ماهرعلي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بحضور الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عمرو عبدالقادر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه لا تقدم إلا من خلال العلم ولا نجاح إلا من خلال الثقة بالنفس مضيفًا للطلاب أن الجامعة ليست للتدريس فقط وإنما المشاركة في الأنشطة الطلابية مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تهدر الأوقات والطالب أمامه خيارين إما أن يكون أسيرًا لهذه الوسائل مهدرًا لوقته، أو معتدلًا محافظًا على أهم ثرواته وهو الوقت.

ونصح نائب المحافظ، طلاب الجامعة، أن يضيفوا لأنفسهم كل عام الجديد من الحصول على أكبر قدر من المعلومات واكتساب أكبر قدر من المهارات من خلال مشاركة إيجابية في الورش والندوات والأنشطة المتنوعة والاستفادة من كل نشاط تقيمه الجامعة ولا يترك فرصة إلا ويشارك فيها وعلى الطالب أن يكتشف موهبته وينميها.

وقال الدكتور ماهرعلي جبر، وكيل وزارة الأوقاف في قنا، إن الأديان السماوية جاءت كلها متساندة ومتعاضدة داعية إلى مبادئ إنسانية ومنها مبدأ الأخلاق شاملة للمعاملات والعبادات ومتفقة على مبدأ الأخلاق وأضاف أن الأديان السماوية مجتمعة قامت على الشباب الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة المبادئ.

وتحدث عن الأزمات العالمية المتلاحقة توجب على كل واحد معرفة حيثيات تلك الأزمات ومنها أزمة الصراعات متناولًا أهم الصراعات على أرض الواقع، موضحًا مهمة الشباب تجاه تلك التحديات من أجل وطنهم الغالي مصر، مؤكدًا أن كل الحروب التقليدية لم تستطع النيل بمصر، وأن الحرب الحالية هي حرب الشائعات وهي من حروب الجيل الرابع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي النهاية دار حوار بين ضيوف الندوة وطلاب الجامعة شهد الندوة الشيخ عبدالله حامد والشيخ علاء أحمد السويسى وقدمت العديد من الابتهالات الدينية من طلاب وضيوف الندوة.

الجامعة تُشارك بمؤتمر التميز فى البحث العلمي:

في سياق متصل، شارك وفد من جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة بمؤتمر التميز في البحث العلمي - مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر- والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر تضمن ندوات علمية ناقشت توسيع دائرة التعاون العلمي على المستوى المحلي والدولي وتفعيل آليات التعاون بين العلماء المصريين ومراكز الإنتاج والصناعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر قام بتسليط الضوء على رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال والصناعة.