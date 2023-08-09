تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)

كشف عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية.

وقال عمرو فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة" الأولى الفضائية، مساء الثلاثاء: "منذ سنوات بدأنا بتشجيع الطلاب في الجامعات على تصنيع سيارات كهربائية بقدرات فنية متنوعة".

دراسة مستقبل صناعة سيارة كهربائية في مصر

وأضاف عمرو فاروق: "الأكاديمية قامت بدراسة بشأن مستقبل صناعة سيارة كهربائية في مصر وبدأنا في طرح مشروعات بحثية للمهتمين بتطوير السيارات الكهربائية".

طرحنا أول مبادرة في مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية

وتابع : "طرحنا أول مبادرة في مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية إلى مصر"، مردفا: "بعد 9 شهور من الآن سيكون لدينا سيارة كهربائية مصرية بصناعة محلية كمرحلة أولى ، والمرحلة الثانية تتمثل في الصناعة ونزول السيارة الكهربائية للشوارع المصرية بعد تصنيعها".

وترصد “بوابة الوفد” معلومات عن أول سيارة كهربائية:

- تسع خمسة أفراد.

- سيتم طرحها في الأسواق خلال 5-6 شهور.

- سيتم إجراء تحديثات بصفة مستمرة على تصميمات السياراة لتلافي الأخطاء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

- يبلغ العمر الافتراضي لبطارية السيارتين من نوع "ليثيوم ايون" 20 عامًا أسوة بالسيارات الحديثة مثل "التسلا".

- مزودة بالخلايا الشمسية إلى جانب أنها موفرة.

- تكلفة تشغيلها لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين.

- سعرها اقتصادي بصفة مبدئية 95 ألف جنيه.



- تبلغ سرعتها 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة طبقًا للمواصفات لتناسب الحركة داخل المدينة.

- نسبة التصنيع المحلي بهما تتعدى 60% وسيتم العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج.

- يتم تصنيع جسم السيارتين بالكامل في مصر وسيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من الخارج في الوقت الحالي.

- يجرى العمل حاليًا في إنشاء مجمع لتصنيع تلك السيارات الكهربية بالعاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر.

- اتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%.