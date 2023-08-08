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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023.. أعرف التفاصيل

التظلمات
التظلمات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، في معرفة طرق وخطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تظلمات الثانوية العامة والخاص بنتيجة الدور الأول عبر موقعها الرسمي.

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وبدا الطلاب اليوم الثلاثاء المتظلمين في الاطلاع على النتيجة بالمقرات المحددة للمديريات التعليمية في كل محافظة، وبلغت رسوم المادة الواحدة 200 جنيه، ووجب أن يكون الدفع إلكترونيا، من خلال أي جهة للدفع الفوري أو البريد المصري.

 

إليكم رابط التظلمات الثانوية العامة.. اضغط هنا

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

 

خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

1- الدخول باستخدام البريد الموحد على الرابط الإلكتروني الخاص بتظلمات الثانوية العامة 2023.

2- دفع رسوم التظلمات 200 جنيه للمادة، تسدد رسوم التظلمات عن طريق فوري أو البريد المصري، من خلال كود 16666.

3ـ من ثم يدخل الطالب المتقدم للتظلمات البيانات المطلوبة على موقع وزارة التربية والتعليم خدمة التظلمات، بالإضافة إلى اختيار المواد الراغب التظلم عليها.

4ـ وعقب ملء كافة الخانات والبيانات يتلقى الطالب رسالة بيوم وتاريخ التظلم للتوجه إلى مقر الإدارة التعليمية.

5- الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

6- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

7- يحق للطالب الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة

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