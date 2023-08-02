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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يجري حركة تغيير لعدد من المسئولين.. مستندات

وزير الري
وزير الري

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حركة تغيرات وتكليفات لعدد من المسؤولين داخل الوزارة، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 

 

وخاطب وزير الموارد المائية والري، جهات الوزارة في مستند، أنه اعتبارًا من تاريخه ولمدة عامين أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، يعين المهندسين المذكورين في الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهما بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الري.   

 

وقرر الوزير تكليف المهندس رضا عبد السلام مدبولي حنفي، لشاغل وظيفة كبير مهندسين "مدني" بديوان عام الوزارة مديرا عاما للإدارة العامة لتصميم نظم تطوير الري بالعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بزفتى بذات المصلحة. 

 

كما تم تكليف المهندس ريمون رمزي فرج ملطي الشاغل لوظيفة كبير مهندسين "مدني" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مديرا عاما للإدارة العامة لصيانة المجاري المائية (بالوجه القبلي) بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزي المركزية لإقليم صرف مصر الوسطى بذات الهيئة. 

 

وتم تكليف المهندس محمود حمد الله جامع آدم الشاغل لوظيفة كبير مهندسين "مدني" بمصلحة الري مديرا عاما للإدارة العامة للتوجيه المائي (بغرب الدلتا) بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة الصيانة صرف شمال قنا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

 

كما كلف الوزير، المهندس علاء الدين السيد خليل محمد رزق بشاغل وظيفة كبير مهندسين "مدني" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مديرا عاما للإدارة العامة للمياه الجوفية، لشمال الوادي (المنيا) بالقيام بعمل  مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات بذات المصلحة.

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