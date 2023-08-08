تفعيل الشراكة بين التربية والتعليم وهيئه محو الأمية بالفيوم

استقبلت الدكتورة أماني قرني مديرة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بحضور سيد حسن مدير الهيئة العامه لتعليم الكبار بالفيوم ،و إيهاب سيد مدير عام العلاقات العامة بالهيئة ، و وليد الصافي بقسم المتابعة،وأمل أنور مدير إدارة العلاقات العامةبالمديرية .

وتم خلال اللقاء عرض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين.وذلك في اطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

ورش عمل

ومن جهه اخرى نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم عدد من ورش العمل العلمية والفنية ، تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ومنها. ورشة عمل علمية (الجهاز العصبي والفعل المنعكس) تحت إشراف وتنفيذ فاتن موسى خشت.

وورشة عمل "كروشية" تحت إشراف وتنفيذ ثناء خليفة وورشة عمل أشغال فنية بالخيط قدمتها الطالبة ايمان السيد.و. ورشة عمل علمية للمرحلة الابتدائية (الحيوانات المنقرضة تحت إشراف وتنفيذ وفاء ممدوح و ياسمين ممدوح .و ورشة عمل رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( الكائنات الحية، رسومات الأطفال، العاب متنوعة ) تحت إشراف وتنفيذ منى محمد حسن .

كما تم تنظيم ورشة عمل تدوير المخلفات باستخدام الكرتون وعمل مجسمات( روبوت ) قدمها المدرب أحمد السيد وورشة عمل علمية( الكون والفضاء ) تحت إشراف وتنفيذ وفاء ممدوح.

. ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( تعلم الآحاد والعشرات ، تكوين كلمات اللغة الانجليزيه، بازل صور وكلمات الفاكهة والخضروات، العاب تنمية مهارات التركيز )

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على ورش العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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