التعليم - الأمن الغذائي - الاستثمار الخاص.. على مائدة اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اليوم

تستأنف اللجان المتخصصة في الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، عقد جلساتها الخاصة المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة التوصيات والمقترحات التي طرحها المشاركون في الجلسات العامة خلال 5 أسابيع في المحاور الثلاثة "السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وتهدف هذه الجلسات الخاصة إلى مناقشة توصيات ومقترحات الجلسات العامة للحوار، بهدف الوصول إلى مخرجات يتم صياغتها نهائيا تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء قبل رفعها للرئيس السيسي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

التعليم – الزراعة والأمن الغذائي - الاستثمار الخاص

تناقش اللجان المتخصصة بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، ملفات التعليم والزراعة والأمن الغذائي وملف الاستثمار الخاص، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.

التعليم قبل الجامعي - تشخيص الحالة السكانية في مصر

ناقشت اللجان المتخصصة بالحوار الوطني في اجتماعاتها أمس، ملف التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي، وكذلك ملف تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي.

الهوية الوطنية - النظام الانتخابي للمجالس المحلية

عقدت اللجان المتخصصة بالحوار الوطني، الأحد، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بعنوان: (الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة و الهوية الوطنية للمحور المجتمعي -النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي).

النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ

ناقشت اللجان المتخصصة، في السبت الماضي، توصيات الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هذه الجلسات قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعاتها التي عقدت خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار.

وأوضح رشوان تلك الأنظمة الانتخابية الثلاثة، وهي: مقترح النظام الانتخابي الأول وهو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.