جامعة جنوب الوادى تحث طلابها على المشاركة في مشروع تعليم الكبار

نفذت جامعة جنوب الوادي في قنا، أولى اللقاءات التوعوية الصيفية لطلاب الجامعة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

وتم اليوم تنفيذ باكورة اللقاءات التوعوية الصيفية التى تنظمها الجامعة لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار بشان مشاركة طلاب الجامعة فى المشروع تاكيدًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

واستهلت الجامعة، اللقاءات لطلاب الجامعة أبناء مركزى قوص ونقاده بمشاركة مديري إدارتى محو الأمية بقوص ونقاده وبمشاركة أعضاء اللجنة الإشرافية لمحو الامية بجامعة جنوب الوادى.

وذكرت الدكتورة عطيات الشاورى، منسق كلية التربية النوعية، استمرارية المشاركة من فتح الفصول للدارسين وأماكن وتوقيتات فتح الفصول والمناهج المتبعة لتدريس الأميين وكيفية جذب الطالب للدارس والمهارات التى يجب أن يتحلى بها الطالب فى التعامل مع الدارسين.

حوافز ومكافآت للمشاركين:

ونوه محمد الكامل، منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية، عن الحوافز والمكافآت التى تمنحها الهيئة والجامعة للطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية وكيفية التواصل مع منسقى الجامعة فى مشروع محو الأمية ومسؤولى هيئة تعليم الكبار.

وبين عبدالناصر أحمد، منسق كلية التجارة، مواعيد الدورات الامتحانية التى تجريها الهيئة للطلاب خلال العام وعن نموذج الامتحان الذى يعد للدارس والعدد المطلوب من الطالب للمشاركة في المشروع.

وذكرت شيماء محمد، منسق كلية الآداب، دور منسق الكلية فى تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلاب فى عملية المشاركة ووسائل التواصل مع عبر صفحة الكلية على شبكة المعلومات الدولية.

وبين مديرى الإدارات عن المستندات المطلوبة للمشاركة وعن نماذج امتحانات الدورات وعن أماكن ومقار الإدارات وعن نظام التعاقد مع الهيئة سواء أكان تعاقد حر ام تعاقد فورى أو تنشيطى.

وتقام اللقاءات التوعوية تعقد لطلاب الجامعة فى محل إقامتهم حيث تعقد فى مراكز محافظة قنا خلال هذا الأسبوع ثم يعقبه أسبوع لطلاب الجامعة أبناء محافظة الأقصر ثم تختتم تلك اللقاءات بلقاء طلاب الجامعة أبناء محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة خلال شهر أغسطس الجارى.

وحثت إدارة الجامعة، طلابها حضور تلك اللقاءات التوعوية حسب تواريخ وأماكن تلك اللقاءات المعلنة على موقع الجامعة وعلى مواقع الكليات المعنية بالمشاركة وعلى قناة الجامعة وذلك للرد على تساؤلات الطلاب كافة حول عملية المشاركة.