بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا للعام الدراسي 2023/ 2024، بمقر الكلية بمدينة طنطا.

‎ أكد رئيس الجامعة، أن بدء تشغيل كلية الفنون التطبيقية يستهدف تحقيق التكامل بين البرامج الأكاديمية وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية، وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك وفقًا للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية،إذْ تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خصوصًا في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل، موضحًا أن الجامعة تعمل دائمًا على تطوير برامجها التعليمية، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو يخدم مجتمع المعرفة.

‎ أضاف أنه تم إنهاء التجهيزات الفنية والإنشائية اللازمة كافة لمقر الكلية طبقًا للمواصفات القياسية، ويضم ١٦ فصلًا دراسيًّا وصالة للرسم، و٢ مدرج تعليمي و٣ معامل للحاسب الآلي، و٩ معامل وورش متخصصة، علاوة على إنهاء المرافق اللازمة كافة.



‎ تابع رئيس الجامعة أنه تم استكمال الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.